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Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

Политика
21 июня, 12:07 UTC+3

В ответ на маневр самолета Североатлантического альянса между ним и лайнером министра обороны встал российский истребитель Су-27

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Истребитель F-16

Истребитель F-16

© AP Photo/Mindaugas Kulbis

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, но его "отогнал" российский истребитель Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся на борту министра.

Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "показал" вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

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Шойгу, Сергей Кужугетович
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