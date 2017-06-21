Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

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КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, но его "отогнал" российский истребитель Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся на борту министра.
Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.
Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "показал" вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.