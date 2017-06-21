Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сообщения о том, что показанные президентом РФ Владимиром Путиным режиссеру Оливеру Стоуну видеокадры операции в Сирии были ошибочными, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это утверждение неверно", - сказал он, заявив, что может подтвердить достоверность видеоролика, который демонстрировал Путин. "Это были действительно материалы Минобороны, часть их доклада президенту, которая была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну", - добавил он. По его словам, иные домыслы "неверны и неуместны".
Песков не стал детально отвечать на вопрос, кому принадлежал смартфон, с экрана которого Путин показывал Стоуну кадры. "(Это был телефон) одного из сотрудников, обеспечивающих работу президента", - сказал лишь он.
Накануне издание "Медуза" заявило, что на показанных Путиным Стоуну кадрах запечатлена не операция ВКС РФ в Сирии, а атака американской авиации на талибов в Афганистане. Сцена, во время которой Путин демонстрирует Стоуну эти кадры, вошла в документальный фильм "Интервью с Путиным", который на минувшей неделе вышел на экраны в США на телеканале Showtime.