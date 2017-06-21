Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ответ России на расширение Соединенными Штатами санкционного списка будет основан на принципе взаимности, конкретные меры уже обсуждаются.
"Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия - это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о том, какие ответные меры предпримет Москва.