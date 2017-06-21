Песков: подготовка встречи Путина и Трампа пока не идет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Практическая подготовка ко встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, поскольку конкретной договоренности об отдельном контакте на полях саммита "двадцатки" в июле в Гамбурге пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответив, что стороны успеют все подготовить, если такая договоренность будет достигнута.

"Пока никак не готовится (встреча)", - сказал он, "На 7 июля ничего не запланировано", - поправил Песков журналиста, задававшего вопрос. "Исходим из того, что Путин и Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" и в этой связи мы не можем исключать, что они встретятся на полях", - пояснил пресс-секретарь. "Но каких-то договоренностей пока нет", - добавил он.

"В случае необходимости мы успеем (все подготовить), никаких проблем здесь нет", - уверен Песков.