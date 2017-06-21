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ВКС РФ ежедневно наносят от 70 до 120 ударов по террористам в Сирии

Политика
21 июня, 12:44 UTC+3

При этом, по словам президента Владимира Путина, вся международная коалиция во главе с США наносит от 2 до 5 ударов

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МОСКВА, 21 июня. (ТАСС). Летательные аппараты Воздушно-космических сил (ВКС) России ежедневно наносят от 70 до 120 ударов по объектам террористических группировок на территории Сирии. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews).

"Если наши летчики наносят в среднем от 70 до 120 ударов, то вся международная коалиция во главе с США - от 2 до 5 ударов в сутки", - сказал Путин во время беседы со Стоуном в феврале 2016 года.

Президент добавил, что в результате проводимой ВКС РФ в Сирии операции есть прогресс. "Конечно, еще очень большая территория находится под контролем ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС), но значительная территория уже освобождена. И это не просто часть пустыни, это жизненно важные территории для Сирии", - уточнил Путин.

Кроме того, по его словам, многие суннитские группировки в Сирии заявили о готовности сотрудничать с РФ в борьбе с "Исламским государством". "Мы установили с ними контакт, проинформировали президента Асада и сирийское военное руководство, сказали, что мы будем поддерживать те суннитские группировки, которые готовы воевать против ИГ и "Джебхат-ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС). Эти суннитские группировки при поддержке нашей авиации воюют с ИГ и "Джебхат-ан-Нусрой" самостоятельно", - рассказал Путин.

По словам президента РФ, примерное количество боевиков, находящихся в составе "Исламского государства", составляет 80 тыс. человек, 30 тыс. из которых являются иностранными наемниками из 80 стран мира, в том числе и из России.

Во время другой беседы, состоявшейся в феврале 2017 года, Путин заявил, что Россия заинтересована не в эскалации сирийского конфликта, а в налаживании диалога с целью сохранения территориальной целостности САР.

В апреле 2017 года начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ВКС России с начала операции в Сирии совершили более 23 тыс. боевых вылетов и порядка 77 тыс. ударов по террористам.

Сравнительный анализ результатов действий российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея в разы меньше самолетов, ВКС России выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов.

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Кризис в Сирии Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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