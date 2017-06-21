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Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО

Политика
21 июня, 13:33 UTC+3

Глава Минобороны напомнил, что Североатлантический альянс завершает создание четырех многонациональных батальонов у границ России

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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за роста военной активности Североатлантического альянса в Восточной Европе, заявил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Североатлантический альянс завершает создание четырех многонациональных батальонов у границ России. "В странах Балтии и Польше завершается формирование четырех батальонных тактических групп, общая численность которых составит около 5 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой", - сказал министр.

Кроме того, отметил он, США продолжают развертывание европейского сегмента системы ПРО. "К 2018 году в дополнение к базе ПРО в Румынии планируется ввести в эксплуатацию аналогичный объект в Польше", - напомнил глава Минобороны.

Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов НАТО было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность каждой из этих боевых групп составляет около 1 тыс. человек.

Канада взяла на себя роль "лидирующей нации" в Латвии, Германия возглавляет батальон в Литве, Соединенное Королевство - в Эстонии, а США - в Польше. Объект системы ПРО в Румынии был официально введен в строй в мае 2016 года.

Ранее в среду к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики попытался приблизиться истребитель F-16 одной из стран НАТО. Как сообщил корреспондент ТАСС, находившийся на борту самолета министра, F-16 был отогнан российским Су-27.

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