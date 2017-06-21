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Кремль пока не ознакомился с посланием эмира Катара Путину

Политика
21 июня, 14:14 дата обновления: 21 июня, 14:26 UTC+3

Послание было передано по дипломатическим каналам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кремль подтвердил, что получил послание от эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не ознакомились (с посланием), но по дипломатическим каналам оно передано", - сказал он.

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Высокопоставленный дипломатический источник в Катаре в среду сообщил ТАСС по телефону, что глава эмирата передал послание для российского лидера через посольство в Москве. "Да, это действительно так, это имело место", - сказал собеседник.

Он уточнил, что в послании идет речь об отношениях Катара с арабскими странами. "Подробности привести не можем, есть правила дипломатии, это понятно", - добавил источник.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

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