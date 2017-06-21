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"Яблоко" выдвинуло Ройзмана кандидатом на выборах главы Свердловской области

Политика
21 июня, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Выдвижение мэра Екатеринбурга поддержал основатель партии и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бюро партии "Яблоко" выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области, передает корреспондент ТАСС.

Выдвижение Ройзмана активно поддержал основатель партии и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский. "Смелость, политический опыт, политическая позиция, человеческие качества - все это позволяет нам поддержать Евгения Ройзмана", - заявил он.

По словам Явлинского, у мэра Екатеринбурга есть шанс преодолеть "муниципальный фильтр" для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора. "На мой взгляд, у него достаточная личная популярность, чтобы он мог собрать нужное количество голосов [муниципальных депутатов], потому что это может сделать только человек лично популярный", - полагает Явлинский.

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