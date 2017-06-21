Главы Верховного суда РФ и Кассационного суда Италии подписали соглашение о сотрудничестве

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев и первый председатель Верховного Кассационного суда Итальянской Республики Джованни Канцио подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития деловых отношений в судебной и других юридических областях. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда РФ Павел Одинцов.
"Официальная церемония подписания соглашения состоялась 20 июня в Риме. Соглашение фиксирует намерение сторон на постоянной основе обмениваться опытом по вопросам совершенствования судебной системы, укрепления роли и престижа судебной власти, деятельности различных судебных институтов, обеспечения независимости судов и подготовки судей. В рамках взаимного обмена информацией высшие судебные инстанции договорились сообщать друг другу об основных законодательных актах, касающихся организации и функционирования судебной системы, формирования судейского корпуса", - сказал он.
Одинцов также пояснил, что в рамках заключенного соглашения стороны намерены проводить консультации по наиболее актуальным и значимым для них юридическим вопросам, обмениваться литературой, касающейся судопроизводства и проблем его реформирования и совершенствования.