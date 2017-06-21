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Встреча "нормандской четверки" на полях G20 не планируется

Политика
21 июня, 16:04 дата обновления: 21 июня, 16:18 UTC+3

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин на саммите "двадцатки" встретится с главами Франции и Республики Корея, другие контакты российского лидера не согласованы

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандской четверки" на полях саммита G20 в июле в Германии не планируется. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

На вопрос, планируется ли встреча "нормандской четверки" в Гамбурге, Ушаков ответил: "Нет". "Имеется в виду провести телефонный разговор (лидеров), который сейчас готовится", - уточнил он. "Его дата не определена, сейчас этот вопрос в проработке, но, очевидно, (он) будет до конца июня", - сказал Ушаков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал журналистам, что встречи "нормандской четверки" на саммите "двадцатки" не планируется. "Об этом вообще разговор не велся, никем не поднимался этот вопрос", - сказал он.

По словам Ушакова, президент России на саммите проведет отдельные встречи с президентами Франции и Республики Корея, остальные возможные беседы пока не согласованы.

"Пока договариваемся насчет встречи с (президентом Франции Эмманюэлем) Макроном, поскольку президенты об этом договорились в Париже. Кроме того, была договоренность с новым южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином встретиться на "двадцатаке", и мы тоже сейчас эту встречу прорабатываем", - сказал Ушаков.

"Об этих сказать могу, потому что они уже в стадии практической проработки, и, очевидно, в Гамбурге будут эти две встречи", - объяснил он.

Отвечая на вопрос о других возможных переговорах, представитель Кремля признался, что пока не может о них сказать.

Нормандский формат включает в себя Россию, Украину, Францию и ФРГ. Эти страны занимаются обсуждением путей урегулирования внутриукраинского кризиса.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.

 

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Персоны
Мун Чжэ Ин Макрон, Эмманюэль Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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