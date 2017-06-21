Встреча "нормандской четверки" на полях G20 не планируется

СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротомСпорт 21 июня, 16:31
Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенкаСпорт 21 июня, 16:28
ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летомСпорт 21 июня, 16:26
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболуСпорт 21 июня, 16:24
Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелемПроисшествия 21 июня, 16:15
Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 16:10
"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-АмНовости партнеров 21 июня, 16:10
На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"Общество 21 июня, 16:10
Путин и Темер подписали заявление о стратегическом внешнеполитическом диалогеПолитика 21 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандской четверки" на полях саммита G20 в июле в Германии не планируется. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
На вопрос, планируется ли встреча "нормандской четверки" в Гамбурге, Ушаков ответил: "Нет". "Имеется в виду провести телефонный разговор (лидеров), который сейчас готовится", - уточнил он. "Его дата не определена, сейчас этот вопрос в проработке, но, очевидно, (он) будет до конца июня", - сказал Ушаков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал журналистам, что встречи "нормандской четверки" на саммите "двадцатки" не планируется. "Об этом вообще разговор не велся, никем не поднимался этот вопрос", - сказал он.
По словам Ушакова, президент России на саммите проведет отдельные встречи с президентами Франции и Республики Корея, остальные возможные беседы пока не согласованы.
"Пока договариваемся насчет встречи с (президентом Франции Эмманюэлем) Макроном, поскольку президенты об этом договорились в Париже. Кроме того, была договоренность с новым южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином встретиться на "двадцатаке", и мы тоже сейчас эту встречу прорабатываем", - сказал Ушаков.
"Об этих сказать могу, потому что они уже в стадии практической проработки, и, очевидно, в Гамбурге будут эти две встречи", - объяснил он.
Отвечая на вопрос о других возможных переговорах, представитель Кремля признался, что пока не может о них сказать.
Нормандский формат включает в себя Россию, Украину, Францию и ФРГ. Эти страны занимаются обсуждением путей урегулирования внутриукраинского кризиса.
Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.