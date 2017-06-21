Путин и Темер подписали заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер подписали совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге. Документ принят по итогам переговоров лидеров в Кремле.

Как говорится в документе, лидеры "приняли решение об укреплении стратегического диалога между двумя странами по вопросам внешней политики". "Россия и Бразилия будут прилагать усилия в целях становления более справедливой демократической и многополярной системы международных отношений, основанной на центральной роли ООН, верховенстве международного права и на коллективных началах", - подчеркивается в Заявлении Путина и Темера. При этом стороны подчеркнули важность усилий по продвижению реформы ООН.

Москва и Рио-де-Жанейро отметили "важность мирного урегулирования разногласий политическими и дипломатическими средствами". Главы государств также полагают, что "уважение принципов доброй воли, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела других государств и сотрудничество не совместимо с односторонним применением принудительных мер и экономических санкций, не основанных на нормах международного права".

Россия и Бразилия выступили "за наращивание координации в целях противодействия традиционным и новым угрозам". Страны поддержали деятельность МАГАТЭ и отметили усилия Агентства, направленные на содействие использованию атомной энергии в мирных целях. "Россия и Бразилия рассмотрят возможности расширения сотрудничества в области мирного использования атомной энергии", - говорится в Заявлении Путина и Темера. Среди сфер взаимодействия, в частности, названо завершение работ по сооружению третьего энергоблока АЭС "Ангра", а также сооружение новых АЭС на территории Бразилии.

"Россия и Бразилия продолжат налаживание двустороннего обмена в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес", - сказано в документе. В нем закреплена и "готовность к укреплению взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе".

Борьба с актуальными угрозами

По итогам переговоров с Темером Путин заявил, что Россия и Бразилия намерены более активно координировать свои внешнеполитические усилия в борьбе с современными вызовами.

"Мы подписали Совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге", - отметил Путин. "Оно предусматривает более высокий уровень координации усилий наших стран в борьбе с новыми вызовами и угрозами, такими как терроризм, в поддержке стабильности, в усилиях по нераспространению и контролю за вооружениями", - пояснил президент РФ.

Путин напомнил, что "Россия и Бразилия активно взаимодействуют во внешнеполитической сфере". "У нас во многом схожие подходы в том, что касается формирования справедливой демократической системы международных отношений, которая должна быть основана на уважении принципов верховенства права и равной неделимой безопасности для всех", - сказал российский лидер.

Президент РФ также отметил, что две страны "конструктивно сотрудничают в рамках ООН, Группы двадцати, ВТО и, конечно, самым тесным образом взаимодействуют в БРИКС".