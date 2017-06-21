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РФ и Бразилия выступили за скорейшее нахождение политического решения конфликта в Сирии

Политика
21 июня, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Москва и Рио-де-Жанейро подтвердили поддержку переговорам в Женеве и приветствовали достигнутое в Астане соглашение о создании в Сирии зон деэскалации

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Бразилия выступили за скорейшее нахождение политического решения вооруженного конфликта в Сирии, говорится в заявлении президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Мишела Темера.

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В документе отмечается, что урегулирование в Сирии должно происходить "на основе резолюции СБ ООН 2254 и осуществляемого сирийцами политического процесса по сохранению независимости, целостности и суверенитета Сирии и уважении законных стремлений сирийского народа". Москва и Рио-де-Жанейро подтвердили поддержку переговорам в Женеве и приветствовали достигнутое в Астане соглашение о создании в Сирии зон деэскалации.

В целом лидеры РФ и Бразилии выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и Северной Африке. Кроме того они подтвердили свою приверженность решению палестино-израильского конфликта в соответствии с принципом мирного сосуществования двух государств. Путин и Темер подтвердили решимость "активно сотрудничать в сфере противодействия международному терроризму и трансграничной организованной преступности". Они убеждены "в необходимости консолидации усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом, включая противодействие его финансированию, в рамках максимально широкого международного антитеррористического фронта". Лидеры выступили "за наращивание международных усилий в борьбе с коррупцией при центральной роли ООН", они "исходят из того, что антикоррупционное сотрудничество должно быть сфокусировано на достижении практических результатов, базироваться на уважении к национальным правовым системам и осуществляться в деполитизированной обстановке без оказания какого-либо давления на суверенные государства".

Президенты отметили необходимость "принятия международным сообществом универсальных правил, норм или принципов ответственного поведения государств в области использования информационно-коммуникационных технологий".

"Россия и Бразилия выражают намерение совместно работать в целях скорейшего заключения Меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией и правительствами государств-участников Южноамериканского общего рынка", - сказано в документе.

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Россия - Белоруссия Визит президента Бразилии в Россию
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