Лавров не назвал претендента на пост главы антитеррористического управления в ООН

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров отказался назвать претендента на пост руководителя нового антитеррористического управления в ООН.
"Я не могу объявлять за (генсека ООН Антониу) Гутерриша, определяется (с кандидатурой) генеральный секретарь ООН", - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ, отвечая на вопрос ТАСС.
Инициативу создать в ООН новое контртеррористическое управление выдвинул в феврале нынешнего года генсек организации с целью выстроить новое партнерство с государствами - членами ООН в противостоянии террористической угрозе. Позднее ряд наблюдателей высказали мнение о том, что пост руководителя этого управления может занять посол РФ в США Сергей Кисляк.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался обсуждать вопрос о том, значится ли имя Кисляка в списке кандидатов на этот пост. В Посольстве РФ любые вопросы, касающиеся возможных будущих назначений, также отказались комментировать.
20 июня Гутерриш сообщил, что руководитель нового управления ООН будет назван на этой неделе.