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В Москве представили аналитический доклад о легитимности крымского референдума

Политика
21 июня, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Документ был подготовлен специалистами в сфере международного права из ведущих вузов под эгидой постоянного представительства республики Крым при президенте РФ

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Аналитический доклад "О легитимности крымского референдума", подготовленный экспертами-международниками и призванный донести до мирового сообщества объективную информацию о ситуации в Крыму, представлен в среду в Москве.

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Документ был подготовлен специалистами в сфере международного права из ведущих вузов под эгидой постоянного представительства республики Крым при президенте РФ. В документе приводятся аргументы, доказывающие, что результаты референдума в Крыму легитимны, так как соответствуют принципам права народов на самоопределение и территориальной целостности, нарушенным, по мнению экспертов, в 2014 году на Украине.

"Считаю, что это важный документ, который позволит нам путем народной дипломатии, путем донесения положения дел вокруг этих исторических событий, донести правду до мировой общественности", - заявил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

Он также отметил, что аналитический документ "несет в себе фундаментальную суть правовой позиции нашего государства". По словам Бальбека, доклад должен стать достоянием широкой общественности, и, "проникая сквозь барьеры, информационные фильтры, политическую конъюнктуру западных стран" восполнить дефицит объективной информации, который сейчас ощущается в Западной Европе.

Донести объективную информацию

"Этот доклад не для внутреннего пользования, этот доклад рассчитан на западную аудиторию", - сказал в ходе пресс-конференции председатель Московской коллегии адвокатов "Последний дозор" Александр Молохов. По его словам, текст документа уже переведен на английский язык и обязательно будет распространен за рубежом.

Молохов отметил, что референдум в Крыму был проведен в соответствии с двумя основными принципами Декларации о принципах международного права 1970 года - на самоопределение народов и на территориальную целостность.

"На момент проведения референдума в Крыму на Украине сложилась ситуация, когда баланс этих двух принципов международного права был нарушен в результате насильственного захвата власти с участием ультранациональстичесих сил, и поэтому действия по проведению общекрымского референдума 16 марта 2014 года были законными и обоснованными", - сказал он.

Референдум о воссоединении с Россией

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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