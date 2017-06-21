Рябков заявил об отмене очередного раунда консультаций с замгоссекретаря Шэнноном

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Очередной раунд российско-американских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, запланированный на 23 июня, не состоится. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.

"Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией", - отметил дипломат.

"После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога (между Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном - прим. ТАСС), тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность", - указал он.

В Госдепартаменте США ранее подтверждали, что Шэннон встретится с Рябковым в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 июня.

Рябков заявлял, что на встрече планировал обсудить с Шэнноном ситуацию вокруг российской дипломатической собственности.