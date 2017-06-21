Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков заявил об отмене очередного раунда консультаций с замгоссекретаря Шэнноном

Политика
21 июня, 17:26 UTC+3

Замминистра иностранных дел заявил, что после решения США по санкциям обстановка не располагает к проведению нового раунда диалога

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Очередной раунд российско-американских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, запланированный на 23 июня, не состоится. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.

"Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией", - отметил дипломат.

"После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога (между Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном - прим. ТАСС), тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность", - указал он.

В Госдепартаменте США ранее подтверждали, что Шэннон встретится с Рябковым в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 июня.

Рябков заявлял, что на встрече планировал обсудить с Шэнноном ситуацию вокруг российской дипломатической собственности.

Смотрите также

Россия ответит на новые санкции США

Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности

Источник в кабмине ФРГ: совет ЕС продлит санкции в отношении России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МВД: результаты обеих экспертиз крови погибшего в Балашихе мальчика совпадают
2
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
3
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
6
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
7
СК: в крови ребенка, изъятой со сбившей его машины в Балашихе, обнаружен алкоголь
Темы дня
Загрузка...
Реклама