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Советник аппарата СФ: антироссийские санкции замедляют сотрудничество США и РФ в Арктике

Политика
21 июня, 18:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

По мнению советника аппарата СФ, "российско-американское сотрудничество имеет ключевое значение" для Арктики и всех народов мира

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции, которые одобрил на прошлой неделе Сенат Конгресса США, способствуют замедлению сотрудничества Москвы и Вашингтона в Арктике. Об этом заявил в среду советник Управления международных связей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Кирилл Мангуш, выступая в исследовательском центре им. Вудро Вильсона в Вашингтоне на форуме, посвященном вопросам Арктики.

"С большим сожалением и разочарованием мы отметили, что неделю назад Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект об очередных рестриктивных мерах в отношении российской экономики, что в принципе не будет способствовать дальнейшему развитию нашего двустороннего сотрудничества. И естественно это в большой степени является замедлением нашего дальнейшего сотрудничества в Арктике", - подчеркнул он.

Мангуш отметил, что несмотря на санкции, Россия и США сотрудничают по Арктике во многих областях, касающихся охраны природы. "Мы взаимодействуем по линиям многостороннего сотрудничества в рамках природоохранных конвенций ООН, а также в рамках рабочей группы проектов Арктического совета, - сказал советник. - Продолжается сотрудничество с США в рамках российско-американского межправительственного соглашения о сохранении чукотско-аляскинской популяции белого медведя".

Мангуш также выразил надежду, что следующее заседание российско-американской рабочей группы по проблеме "Охрана природы и организация заповедников" в рамках двустороннего соглашения пройдет в России 2018 году. "Сегодня позитивная повестка дня как никогда важна в российско-американских двусторонних отношениях", - указал советник, особо выделив сотрудничество между двумя странами в рамках Арктического экономического совета.

"Российско-американское сотрудничество имеет ключевое значение практически для всех народов мира и для самой Арктики. Крайне важно, чтобы оно успешно развивалось, и в регионе поддерживался мир и стабильность, - заключил Мангуш - Хотелось, чтобы Арктика была и всегда оставалась регионом конструктивного взаимодействия".

Санкции Сената США

Верхняя палата Конгресса на прошлой неделе подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. Помимо этого, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.

Также предусмотрены санкции для тех, кто сотрудничает с российским оборонным сектором или же инвестирует в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

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