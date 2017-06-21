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Депутат: закон о защите данных лиц под госохраной не отменяет декларирование имущества

Политика
21 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Василий Пискарев подчеркнул, что закон не предусматривает никаких привилегий "в плане требований антикоррупционного законодательства" для лиц, охраняемых ФСО

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Законодательная норма о засекречивании персональных данных лиц, находящихся под государственной охраной, направлен на защиту жизни и здоровья этих людей, но не отменяет для них требования антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "О государственной охране". Одна из поправок позволяет Федеральной службе охраны (ФСО) "принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей". Предполагается, что обработка этих данных будет осуществляться с их согласия или с согласия органов госохраны, кроме персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.

В ходе дискуссии по законопроекту на пленарном заседании депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что данная норма выведет из-под общественного и журналистского контроля имущество чиновников. По словам коммуниста, перечень лиц, которые могут находиться под госохраной, четко не прописан.

"Целью принятых норм является защита жизни и здоровья охраняемых лиц от возможных посягательств. Закрываться будут данные не об имуществе, а о месте жительства, месте пребывания, учебы детей, проведения досуга", - сказал Пискарев. Он отметил, что эти данные не должны быть в общем доступе, "потому что могут быть использованы преступниками, в том числе для совершения терактов, чего допустить нельзя". При этом, по словам единоросса, правоохранительные органы смогут обратиться с запросами и получить всю необходимую информацию при проверке возможных случаев нарушения законодательства о борьбе с коррупцией.

Пискарев подчеркнул, что закон не предусматривает никаких привилегий "в плане требований антикоррупционного законодательства" для лиц, охраняемых ФСО. "Они, как и ранее, будут обязаны представлять сведения доходах, расходах и обязательствах имущественного характера как своих, так и членов семьи. Эти сведения, как и прежде, в соответствии с требованием закона будут находиться в открытом доступе, и любой желающий, в том числе журналист и общественник, сможет с ними ознакомиться", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что аналогичные меры безопасности уже применяются при наличии оснований в отношении судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. Недавно законодатели расширили круг таких лиц и позволили брать под госзащиту военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военнослужащих военной полиции, которые задерживали вооруженных преступников.

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