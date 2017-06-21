В МИД уверены, что кандидаты от РФ внесут большой вклад в работу конвенционных органов ООН

РФС снял с "Амкара" запрет на регистрацию игроковСпорт 21 июня, 19:18
Воду в осажденном городе в Сирии качают при помощи солнечного генератораСоциальная ответственность 21 июня, 19:18
Экологи призывают приобретать вискозу у ответственных поставщиковСоциальная ответственность 21 июня, 19:05
В Москве пройдут лекции по управлению личными финансамиСоциальная ответственность 21 июня, 18:52
Поминальный камень и песни под дождем: в России отмечают 55-летие Виктора ЦояКультура 21 июня, 18:49
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16Международная панорама 21 июня, 18:32
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетят 80 тыс. гостей и миллионы зрителейОбщество 21 июня, 18:25
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"Экономика и бизнес 21 июня, 18:23
Эмре Джан: Санчес - изумительный футболист, но не единственный в сборной ЧилиСпорт 21 июня, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кандидаты от России, избранные в Международный трибунал по морскому праву (МТМП) и Комиссию по границам континентального шельфа (КГКШ), внесут существенный вклад в работу этих органов ООН. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду в МИД РФ.
Как информировали в министерстве, в ходе 27-го совещания государств - участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (Нью-Йорк, 12-16 июня - прим. ТАСС) состоялись выборы в МТМП и КГКШ. В оба конвенционных органа абсолютным большинством голосов государств - участников Конвенции были избраны кандидаты, выдвинутые нашей страной: в трибунал - директор правового департамента МИД России Роман Колодкин, в комиссию переизбран действующий член КГКШ Иван Глумов.
"Убеждены, что благодаря своим глубоким научным знаниям и богатому профессиональному опыту Колодкин и Глумов внесут существенный вклад в деятельность трибунала и комиссии соответственно и будут способствовать эффективному выполнению ими своих функций", - указали в дипведомстве.
К ведению трибунала по морскому праву относятся все споры и заявления, передаваемые ему в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. "МТМП играет существенную роль в разрешении морских споров, его потенциал все более активно используется государствами", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Комиссия по границам континентального шельфа рассматривает представляемые прибрежными государствами данные и другие материалы относительно внешних границ континентального шельфа в районах за пределами 200 морских миль и выносит соответствующие рекомендации. "В настоящее время на рассмотрении комиссии находится в том числе заявка Российской Федерации об установлении внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль в Северном Ледовитом океане", - обратили внимание в МИД РФ.