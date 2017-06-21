В МИД уверены, что кандидаты от РФ внесут большой вклад в работу конвенционных органов ООН

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кандидаты от России, избранные в Международный трибунал по морскому праву (МТМП) и Комиссию по границам континентального шельфа (КГКШ), внесут существенный вклад в работу этих органов ООН. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду в МИД РФ.

Как информировали в министерстве, в ходе 27-го совещания государств - участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (Нью-Йорк, 12-16 июня - прим. ТАСС) состоялись выборы в МТМП и КГКШ. В оба конвенционных органа абсолютным большинством голосов государств - участников Конвенции были избраны кандидаты, выдвинутые нашей страной: в трибунал - директор правового департамента МИД России Роман Колодкин, в комиссию переизбран действующий член КГКШ Иван Глумов.

"Убеждены, что благодаря своим глубоким научным знаниям и богатому профессиональному опыту Колодкин и Глумов внесут существенный вклад в деятельность трибунала и комиссии соответственно и будут способствовать эффективному выполнению ими своих функций", - указали в дипведомстве.

К ведению трибунала по морскому праву относятся все споры и заявления, передаваемые ему в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. "МТМП играет существенную роль в разрешении морских споров, его потенциал все более активно используется государствами", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Комиссия по границам континентального шельфа рассматривает представляемые прибрежными государствами данные и другие материалы относительно внешних границ континентального шельфа в районах за пределами 200 морских миль и выносит соответствующие рекомендации. "В настоящее время на рассмотрении комиссии находится в том числе заявка Российской Федерации об установлении внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль в Северном Ледовитом океане", - обратили внимание в МИД РФ.