Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карасин: Киев должен прекратить "искать журавля в небе" и выполнить "Минск"

Политика
21 июня, 19:34 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 21, июня. /ТАСС

Замглавы МИД РФ также выразил надежду, что состоявшаяся встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом "окажет положительное воздействие" на президента Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Украины, пытаясь добиться новых форматов урегулирования ситуации в стране, продолжает искать журавля в небе, Киеву пора начать выполнять минские договоренности. Об этом заявил в среду ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Дипломат выразил надежду, что состоявшаяся во вторник в Вашингтоне встреча президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом "окажет положительное воздействие на Петра Алексеевича [Порошенко]". "В том смысле, что надо выполнять взятые на себя обязательства, а не пытаться опять затуманить всю ситуацию, добиться каких-то новых форматов, новых договоренностей, которые заведомо в нынешнем состоянии киевская власть реализовывать не готова", - пояснил замминстра.

"Надо по-прежнему стремиться к выполнению того, что уже согласовано, - указал Карасин. - Для этого у нас уже есть минская группа, есть рабочие группы. И не надо искать журавля в небе, надо спокойно выполнять то, о чем мы договорились".

Замглавы МИД РФ также отметил, что любые принципиальные договоренности должны быть обсуждены и приняты в формате минской группы. "Нормандский формат - это важный сопутствующий, помогающий, подталкивающий фактор, но решение должны приниматься при участии Донецка и Луганска, а они представлены только в минском формате", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
2
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
3
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"
4
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
5
Рябков заявил об отмене очередного раунда консультаций с замгоссекретаря Шэнноном
6
Рекламный щит упал на два автомобиля на МКАД
7
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
Темы дня
Загрузка...
Реклама