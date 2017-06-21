Карасин: Киев должен прекратить "искать журавля в небе" и выполнить "Минск"

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Украины, пытаясь добиться новых форматов урегулирования ситуации в стране, продолжает искать журавля в небе, Киеву пора начать выполнять минские договоренности. Об этом заявил в среду ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Дипломат выразил надежду, что состоявшаяся во вторник в Вашингтоне встреча президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом "окажет положительное воздействие на Петра Алексеевича [Порошенко]". "В том смысле, что надо выполнять взятые на себя обязательства, а не пытаться опять затуманить всю ситуацию, добиться каких-то новых форматов, новых договоренностей, которые заведомо в нынешнем состоянии киевская власть реализовывать не готова", - пояснил замминстра.

"Надо по-прежнему стремиться к выполнению того, что уже согласовано, - указал Карасин. - Для этого у нас уже есть минская группа, есть рабочие группы. И не надо искать журавля в небе, надо спокойно выполнять то, о чем мы договорились".

Замглавы МИД РФ также отметил, что любые принципиальные договоренности должны быть обсуждены и приняты в формате минской группы. "Нормандский формат - это важный сопутствующий, помогающий, подталкивающий фактор, но решение должны приниматься при участии Донецка и Луганска, а они представлены только в минском формате", - подчеркнул он.