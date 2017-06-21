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Путин рассказал, что фильм Стоуна о нем создавался "на ходу"

Политика
21 июня, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам главы государства, ему часто приходилось давать комментарии американскому режиссеру "прямо с колес"

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что фильм Оливера Стоуна о российском лидере создавался "буквально на ходу".

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"Этот фильм создавался на ходу", - признался глава государства на встрече с педагогами.

Одна из участниц встречи сослалась на этот фильм, в котором Путин заявил, что выбрал профессию в том числе благодаря фильмам. Она посетовала, что сейчас таких фильмов нет. "А когда я такое говорил?" - отреагировал Путин. Ему пояснили, что эти слова звучали в фильме Стоуна.

В ответ президент рассказал, что часто ему приходилось давать комментарии режиссеру "прямо с колес". "Я реально не помню, что говорил (в некоторых из интервью Стоуну)", - признался российский лидер.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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