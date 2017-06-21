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Россия, Абхазия и Южная Осетия обеспокоены взаимодействием НАТО с Грузией

Политика
21 июня, 20:46 UTC+3

В МИД РФ также сообщили, что очередной раунд Женевских дискуссий по Закавказью пройдет в октябре 2017 года

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия, Абхазия и Южная Осетия на раунде Женевских дискуссий по Закавказью выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия НАТО с Грузией. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам прошедшего в среду раунда.

"Абхазская, российская и югоосетинская делегации выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО, - отметили в российском дипведомстве. - Резолюция Парламентской ассамблеи альянса, принятая в Тбилиси, в очередной раз продемонстрировала шаблонные и односторонние подходы натовцев к положению в Закавказье".

В МИД РФ указали, что сложившаяся ситуация в военно-политической сфере подчеркивает важность обсуждения проекта совместного заявления участников Женевских дискуссий о неприменении силы. "Условлено продолжить работу над этим документом", - добавили в МИД РФ.

Новый раунд переговоров

В ведомстве также сообщили, что очередной раунд Женевских дискуссий по Закавказью пройдет в октябре 2017 года, стороны готовы к продолжению обсуждения гуманитарных вопросов.  "Следующая встреча в Женеве запланирована на октябрь 2017 года", - указали в российском дипведомстве.

"Участники Женевских дискуссий подтвердили готовность к продолжению поиска путей решения гуманитарных вопросов, в том числе по темам экологической безопасности, сохранения культурного наследия, образования и поиска пропавших без вести", - добавили в МИД РФ.

Заявление не принято

Участникам женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье не удалось принять заявление о неприменении сил на границах Грузии с Абхазией и Грузии с Южной Осетией, хотя его текст был практически дословно согласован. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам очередного раунда дискуссий.

"Атмосфера сегодняшней встречи была достаточно острой, хотя стороны аргументировано пылись доказать свою правоту, не сбиваясь на скандальные тональности", - отметил дипломат.

"Мы все-таки должны продвинуться вплотную и принять заявление участников относительно неприменения силы, - указал замминистра. - В этот раз этого сделать не удалось, хотя текст практически дословно был согласован. Потребуются дополнительные консультации по столицам, это прежде всего касается грузинских представителей".

"Сегодняшняя встреча завершилась договоренностью о том, что следующая сессия пройдет в октябре, - сообщил Карасин. - Будем продолжать работать в этом формате, который несомненно полезен прежде всего для того, чтобы снижать температуру, которая переодически зашкаливает в подходе к целому ряду нерешенных проблем".

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Страны
Грузия Россия Абхазия Южная Осетия
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