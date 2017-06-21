Экс-глава ФСБ: назначение Воронкова в ООН - шаг к созданию антитеррористической коалиции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Назначение российского дипломата Владимира Воронкова на должность заместителя генерального секретаря - руководителя вновь созданного Контртеррористического управления ООН можно рассматривать как шаг на пути к созданию международной антитеррористической коалиции. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Николай Ковалев.

В минувшую пятницу 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единогласно одобрила создание нового органа - Контртеррористического управления ООН. В новое ведомство передаются персонал и ресурсы канцелярии Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и Контртеррористического центра ООН, а также часть ресурсов из департамента по политическим вопросам Секретариата ООН

"Это (назначение Воронкова) признание особой роли и значения России в борьбе с терроризмом, несмотря на трения, которые существуют во взаимодействии в этой сфере между США, Евросоюзом и Россией", - подчеркнул Ковалев, занимающий пост спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму. Назначение можно рассматривать и как признание возможностей РФ в организации взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, добавил он.

"Произошли серьезные сдвиги в плане создания международной широкой коалиции по борьбе с терроризмом, необходимость которой Россия подчеркивала и добивалась в течение нескольких лет", - продолжил парламентарий. "Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки, надеюсь, что это принесет положительные результаты", - добавил он.

"Надо начинать нормализовывать отношения, организовывать совместную работу и начинать с вдумчивой, кропотливой, постоянной работы по борьбе с международным терроризмом", - заключил бывший руководитель спецслужбы.