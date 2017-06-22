Обладминистрация опровергла слухи об отставке Тулеева с поста главы Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Администрация Кемеровской области опровергает слухи о якобы поданном Аманом Тулеевым заявлении об отставке с поста губернатора, сообщил журналистам и. о. начальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов.

"Заявление об отставке (Тулеев) не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой", - сказал журналистам Доронгов.