Обладминистрация опровергла слухи об отставке Тулеева с поста главы Кемеровской области

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КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Администрация Кемеровской области опровергает слухи о якобы поданном Аманом Тулеевым заявлении об отставке с поста губернатора, сообщил журналистам и. о. начальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов.
"Заявление об отставке (Тулеев) не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой", - сказал журналистам Доронгов.