Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обладминистрация опровергла слухи об отставке Тулеева с поста главы Кемеровской области

Политика
22 июня, 7:34 UTC+3

И.о. начальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов заявил, что "Аман Гумирович Тулеев рвется в бой" и "заявление об отставке не писал"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Администрация Кемеровской области опровергает слухи о якобы поданном Аманом Тулеевым заявлении об отставке с поста губернатора, сообщил журналистам и. о. начальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов.

"Заявление об отставке (Тулеев) не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой", - сказал журналистам Доронгов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
2
Сотрудники МВД Киргизии заблокировали здание, в котором находятся отель и отделения СМИ РФ
3
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
4
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции Афганистана
5
Песков: подготовка встречи Путина и Трампа пока не идет
6
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман
7
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Темы дня
Загрузка...
Реклама