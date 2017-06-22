Прооперированный в Германии губернатор Тулеев продолжает лечение в Кемерове

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проходит лечение в больнице областного центра после проведенной платной операции на позвоночнике в немецкой клинике в мае, продолжительность реабилитации медики не называют, но уточняют, что оперативное вмешательство, после которого возникли осложнения, не помешают главе Кузбасса выполнять обязанности. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщили представители администрации региона.

Долгое отсутствие породило слухи

73-летний Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года. В мае-июне этого года стали появляться слухи об его уходе с должности, порожденные долгим отсутствием политика на публике.

Так, 9 мая он не участвовал в мероприятиях празднования Дня Победы, 22 мая пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск. Затем стало известно о продлении отпуска до 16 июня. 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.

Газета "Коммерсант" сообщила, что после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку. Как сообщил и. о. начальника главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Алексей Доронгов, "это неправда, и губернатор собирается оправдать доверие кузбассовцев, которые полтора года назад выбирали его".

Операция в Германии за свой счёт

Как рассказ заместитель губернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой, необходимость плановой операции и решение о ней было приняты в октябре 2016 года, но Тулеев перенёс начало лечения на 7 месяцев, совместив с отпуском. В 2011 году он уже переносил операцию на позвоночнике. "Но это (проведенная в мае операция - прим. ТАСС) не является исправлением той ситуации или осложнившейся ситуацией в связи с первоначальной операцией. Жизнь идет, все мы болеем так или иначе, Аман Гумирович - не исключение", - сказал он.

Комментируя выбор губернатора и лечение именно в зарубежной клинике, Цой сказал, что "нет повода сомневаться в компетенции наших медработников", однако каждый гражданин РФ, в том числе Тулеев, имеет право выбора.

"Та клиника, на которую пал выбор Амана Гумировича, специализируется на данной проблеме, плюс здесь (в Кузбассе врачам - прим. ТАСС) сложно абстрагироваться (от того, что они оперируют именно губернатора Тулеева - прим. ТАСС), а там он - обычный пациент", - отметил Цой.

По его словам, операция была платной, губернатор оплатил ее из личных средств. "Никакого секрета здесь нет: это другая страна, соответственно, Аман Гумирович, являющийся застрахованным лицом в нашей стране, ни в коем случае не является застрахованным лицом в других странах. Соответственно, оперативное лечение было на платной основе, и все издержки, связанные с этим процессом, Аман Гумиррвич оплатил из собственных средств", - пояснил он.

Операция и ее последствия

Как отметил замгубернатора, в Германии Тулееву повели "очень сложную и специфическую операцию на позвоночнике". В процессе лечения медики приняли решение об увеличении и расширении объёма оперативного вмешательства. "Операция значительно удлинилась, она длилась 9 часов", - добавил Цой.

Это сказалось на постоперационном периоде - возникли осложнения в виде пневмонии с учётом длительного постельного режима и продолжительности операции.

"Усилиями докторов и самого пациента с этими осложнениям справились, пневмонию купировали", - добавил Цой. Также он опроверг слухи об операциях на сердце и на ногах. "Никаких операций на других зонах и органах не проводилось", - подчеркнул Цой

С 11 июня Тулеев находится в больнице им. Подгорбунского. Замгубернатора заверил, что сейчас состояние губернатора "стабильное, самочувствие нормальное". "Со стороны органов и систем нет никаких нарушений, каких-либо нарушений жизненных функций. <…> Относительно самого заболевания Амана Гумировича скажу, что оперативный этап лечения был в плановом порядке по плановым показаниям", - отметил Цой.

На реабилитации и в курсе дел

Реабилитацию губернатор также проходит во время отпуска, который у него составляет 45 дней, сейчас он "отгулял" 30 из них. Находясь в больнице, "Тулеев в курсе всех дел, что происходят" и "рвётся в бой", отметил Доронгов

Что касается прогнозов о времени его реабилитации, то замгубернатора отказался называть конкретные сроки. В тоже время Цой отметил, что на исполнение Тулеевым обязанностей губернатора "заболевание никоим образом не сказывается".

"Естественно, мы вынуждены будем ограничить Амана Гумировича в физических нагрузках", - добавил он.

Цой заверил, что Тулеев сможет совершать командировки, и ограничения касаются лишь тяжёлых физических нагрузок. Он также признался, что "достаточно сложно удержать медикам Амана Гумировича в этих рамках". "Мы пытаемся его огородить с точки зрения медицинских показаний и противоказаний относительно эмоциональных всплесков, в том числе рабочих моментов в первую очередь", - пояснил он.