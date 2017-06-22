МИД РФ подтвердил визит главы МИД ФРГ в Краснодар 28 июня

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль примет участие в XIV российско- германской конференции городов партнеров в Краснодаре 28 июня и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Краснодаре 28 июня для участия в открытии XIV российско-германской конференции городов-партнеров будет находиться глава российского МИД Сергей Лавров, с германской стороны запланировано участие вице-канцлера, федерального министра иностранных дел ФРГ господина Габриэля, - сказала она. - Также запланировано проведение переговоров министра иностранных дел России с его германским коллегой".
"В ходе встречи намечено обсудить актуальные вопросы двусторонней, международной повестки дня, это будет продолжением дискуссии, начатой с вновь назначенным министром иностранных дел ФРГ 9 марта в Москве", - добавила дипломат.