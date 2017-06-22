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Захарова: Россия взаимодействует с КНДР на легальной основе

Политика
22 июня, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва полностью привержена резолюциям Совета Безопасности ООН

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва полностью соблюдает требования санкционных резолюций СБ ООН в отношении Пхеньяна, то взаимодействие, которое существует, ведется на легальной основе. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона полностью привержена резолюциям Совета Безопасности ООН , санкционным резолюциям, которые накладывают ограничения и приняты на законной международно-правовой основе, - сказала она. - Мы привержены им и безусловно соблюдаем обязательства по этим резолюциям".

"Что касается того взаимодействия, которое ведется, оно ведется на легальной основе", - подчеркнула Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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