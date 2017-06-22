Партия "Патриоты России" выдвинула кандидата на пост губернатора Новгородской области

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Партия "Патриоты России" выдвинула на выборы губернатора Новгородской области кандидатуру главу регионального отделения партии Николая Захарова. Об этом сообщил в четверг ТАСС Захаров.
"Мою кандидатуру на пост губернатора региона выдвинули единогласно на партийной конференции, состоявшейся накануне", - сказал он, отметив, что с 2006 года работает председателем комитета Новгородского регионального отделения "Патриотов России".
Захаров стал четвертым выдвиженцем на пост главы региона. Ранее в партии "Яблоко" выдвинули кандидатуру главы регионального отделения Анны Черепановой, КПРФ предложила на эту должность депутата областной думы Ольгу Ефимову, "Единая Россия" поддержала врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования - 10 сентября. Пост главы региона стал вакантным после отставки губернатора Сергея Митина. 13 февраля президент назначил врио губернатора Андрея Никитина.