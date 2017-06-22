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Захарова: Москва прорабатывает ответные санкции в отношении США

Политика
22 июня, 12:07 UTC+3

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что отмена консультаций Сергея Рябкова с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном не является ответной мерой

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Отмена консультаций замглавы МИД России Сергея Рябкова с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном не является ответом на расширение Вашингтоном антироссийских санкций, вопрос российских контрмер находится в стадии проработки. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не могу сказать, что отмена консультаций стала ответной мерой. Это вещи совершенно другой категории. На санкции, как вы знаете, традиционно отвечают какими-то зеркальными методами", - отметила дипломат.

"Этот вопрос находится в стадии проработки. Увы, вынуждены будем на это реагировать", - добавила Захарова.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
Страны
США Россия
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