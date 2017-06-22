РФ ждет реакции Запада на поддержку ИГ в Афганистане "неопознанной авиацией"

Школьная лига по киберспорту будет создана в РоссииСпорт 22 июня, 12:11
Более 4 тыс. болельщиков перевез "Аэроэкспресс" в первые дни Кубка конфедераций в МосквеМосква 22 июня, 12:04
Мутко назвал Бобровского сильнейшим хоккейным вратарем в миреСпорт 22 июня, 12:01
Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке ЕльцинаСпорт 22 июня, 11:54
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗСНовости партнеров 22 июня, 11:49
ФИФА подтвердила бесплатный проезд журналистов между городами Кубка конфедераций в РоссииСпорт 22 июня, 11:44
Французский баскетболист Вестерманн перешел из "Жальгириса" в ЦСКАСпорт 22 июня, 11:39
"Согаз" застрахует топ-менеджеров Сбербанка от управленческих ошибок на 4,6 млрд руб.Экономика и бизнес 22 июня, 11:32
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"Политика 22 июня, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва обратила внимание и ждет реакции Запада, включая западные СМИ, на зафиксированные факты поддержки боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане "неопознанной авиацией". Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Москва обратила внимание на новые сообщения о переброске вертолетами без опознавательных знаков боевиков афганского крыла ИГ, а также вооружений и боеприпасов для них на востоке Афганистана, - сказала дипломат и напомнила, что 14 июня боевикам ИГ удалось занять большую часть стратегически важного пещерного комплекса Тора-Бора (провинция Нангархар, восток Афганистана - прим. ТАСС). - Незадолго до этого была зафиксирована доставка в эту провинцию неопознанными вертолетами более 50 вооруженных экстремистов для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на Тора-Бора, а также передача боевикам контейнера с оружием и боеприпасами".
Официальный представитель российского МИД напомнила о заявлении депутата нижней палаты парламента Афганистана Захира Кадыра, который публично заявил, что упомянутые военные вертолеты принадлежат американцам, а также сообщил, что за почти неделю боевых действий защитникам Тора-Бора не было оказано никакой реальной поддержки со стороны правительства и западных союзников.
"Показательно, что ни афганскими властями, ни руководством военного присутствия США и НАТО в Афганистане до сих пор не дано вразумительных объяснений относительно участившихся в последние месяцы полетов так называемой неопознанной авиации, которая была замечена в оказании поддержки боевикам ИГ - подчеркиваю, ИГ - в различных провинциях Афганистана, - сказала Захарова. - Это продолжающееся молчание по данному поводу становится более красноречивым".
Дипломат также обратилась к западным СМИ: "Очень хотелось бы, чтобы "неопознанные вертолеты" также появились не только в Афганистане, но и на страницах западных СМИ". По ее мнению, у западных журналистов "есть все возможности задать вопросы на этот счет как в Пентагоне, так в Белом доме и Госдепартаменте США".