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РФ ждет реакции Запада на поддержку ИГ в Афганистане "неопознанной авиацией"

Политика
22 июня, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Депутат нижней палаты парламента Афганистана Захир Кадыр ранее публично заявил, что упомянутые военные вертолеты принадлежат американцам

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва обратила внимание и ждет реакции Запада, включая западные СМИ, на зафиксированные факты поддержки боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане "неопознанной авиацией". Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва обратила внимание на новые сообщения о переброске вертолетами без опознавательных знаков боевиков афганского крыла ИГ, а также вооружений и боеприпасов для них на востоке Афганистана, - сказала дипломат и напомнила, что 14 июня боевикам ИГ удалось занять большую часть стратегически важного пещерного комплекса Тора-Бора (провинция Нангархар, восток Афганистана - прим. ТАСС). - Незадолго до этого была зафиксирована доставка в эту провинцию неопознанными вертолетами более 50 вооруженных экстремистов для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на Тора-Бора, а также передача боевикам контейнера с оружием и боеприпасами".

Официальный представитель российского МИД напомнила о заявлении депутата нижней палаты парламента Афганистана Захира Кадыра, который публично заявил, что упомянутые военные вертолеты принадлежат американцам, а также сообщил, что за почти неделю боевых действий защитникам Тора-Бора не было оказано никакой реальной поддержки со стороны правительства и западных союзников.

"Показательно, что ни афганскими властями, ни руководством военного присутствия США и НАТО в Афганистане до сих пор не дано вразумительных объяснений относительно участившихся в последние месяцы полетов так называемой неопознанной авиации, которая была замечена в оказании поддержки боевикам ИГ - подчеркиваю, ИГ - в различных провинциях Афганистана, - сказала Захарова. - Это продолжающееся молчание по данному поводу становится более красноречивым".

Дипломат также обратилась к западным СМИ: "Очень хотелось бы, чтобы "неопознанные вертолеты" также появились не только в Афганистане, но и на страницах западных СМИ". По ее мнению, у западных журналистов "есть все возможности задать вопросы на этот счет как в Пентагоне, так в Белом доме и Госдепартаменте США".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Россия Афганистан
Новости smi2.ru
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