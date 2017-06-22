Захарова: обвинения США в "шпионской деятельности" российско-сербского центра абсурдны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Нише в шпионской деятельности, комментируя ряд заявлений официальных лиц США.

"Прозвучали совершенно немыслимые, абсурдные, надуманные обвинения в худших традициях холодной войны, якобы речь идет о чуть ли не шпионском гнезде России на Балканах, которое якобы способно поставить под угрозу американский контингент в Косово", - сказала она в четверг.

По словам дипломата, центр с самого начала был задуман и реализован как совместная с Сербией гуманитарная миссия, ориентированная на работу на Балканах в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами.

"Центр зарегистрирован именно как международная организация, он участвовал в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций в Сербии, в Греции, в Словении, в Боснии и Герцеговине", - указала Захарова, отметив, что объекты центра посещали представители международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.

"Послу США в Белграде также неоднократно направлялись приглашения посетить этот центр в городе Ниш, но ни он, ни сотрудники американского посольства ни разу не пожелали воспользоваться этим приглашением. Это красивая тактика, она во многих местах уже испробована: своими глазами не видеть, потому что, если видеть своими глазами, фантазировать уже не получится", - констатировала она.

15 июня сербский президент Александар Вучич в телеобращении к нации заявил, что Сербия сама будет принимать решение относительно Российско-сербского гуманитарного центра, а мнение США на этот счет ее не интересует. Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что западные страны предъявляют Белграду претензии в связи с работой РСГЦ.

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии (на тот момент) Ивица Дачич.

Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.