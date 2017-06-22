Яровая назвала преступлением принятие в Польше закона о сносе памятников Красной армии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Принятие нижней палатой парламента (Сеймом) Польши законопроекта о сносе памятников Красной армии является преступлением против этой страны. Такое мнение высказала в четверг ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Сейм Польши проголосовал 22 июня за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

"У депутатов Сейма Польши, похоже, снесло совесть и голову", - сказала Яровая. Она выразила сожаление в связи с тем, что "не нашлось ни одного депутата, который встал бы и зачитал выдержки из приговора Нюрнбергского трибунала, который на все времена установил как доказанный исторический факт, что советский солдат освободил не только свое Отечество, а всю Европу и весь мир от фашизма".

"Преступления против мира и человечества, которые совершают политики, могут быть разные по масштабу своей вероломности, - продолжила вице-спикер. - Но совершенно очевидно, что политики Польши, которые посчитали возможным уничтожать памятники в честь Красной армии, совершают преступление против своей страны, уничтожают благодарность тем, кто подарил мир Польше и ее народу, оскверняют память тех, кто был сожжен в топках концлагерей и отдал свою жизнь за то, чтобы эти политики сегодня жили".

То факт, что решение принято в День памяти и скорби в России, в день нападения на Советский Союз фашистских захватчиков, "усиливает его цинизм и глубочайшую безнравственность", заключила Яровая.