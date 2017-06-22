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На выборы глав регионов выдвинут 61 кандидат от 18 партий

Политика
22 июня, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко отметил, что часть из этих кандидатов уже представили в региональные избиркомы необходимые документы

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 60 кандидатов от 18 партий уже выдвинуты на выборах глав регионов, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Прямые выборы глав регионов проводятся в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах. В шести субъектах выбирают депутатов законодательных собраний. По словам Шевченко, в большинстве регионов уже началось выдвижение кандидатов.

"На сегодняшний день проведены конференции и съезды 18 партий, в ходе которых выдвинут 61 кандидат на должность высшего должностного лица", - сказал Шевченко.

Он добавил, что часть из этих кандидатов уже представили в региональные избиркомы необходимые документы. Шевченко напомнил, что возможность самовыдвижения на выборах губернатора предусмотрена региональным законодательством только в Кировской области. Там, по словам члена ЦИК, один кандидат-самовыдвиженец уже подал документы в избирком.

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