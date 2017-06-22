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МИД РФ: молчание ЕС по поводу закрытия Эстонией дела об убийстве Ганина вызывает вопросы

Политика
22 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идет о "европейской бюрократии"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Молчание Евросоюза в отношении закрытия Эстонией дела об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина в ходе апрельских беспорядков 2007 года в Таллине вызывает недоумение в МИД РФ. Об этом заявила в четверг официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Мы уже комментировали эту ситуацию, но в данном случае мы хотели бы обратить ваше внимание на молчание Брюсселя, - сказала она. - Речь идет не просто о столице европейского государства, речь идет о европейской бюрократии. Ничего, кроме недоумения, у нас подобное молчание не вызывает".

"Вот хотелось бы понять, почему никто в Европейском союзе не считает нужным сделать заявление и каким-либо образом поинтересоваться у Эстонии, как так получилось, что одно из самых резонансных дел, которое связано с отстаиванием в том числе глобальных прав человека, которое связано было действительно с демократией, свободой выражения, свободой слова, почему это дело вот таким образом просто было отложено на архивную полку", - подчеркнула Захарова.

В ночь на 27 апреля 2007 года в центре Таллина по решению местных властей начался демонтаж Памятника воину-освободителю. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, вспыхнули беспорядки, во время которых погиб Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены. В сентябре 2015 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил по факту гибели Ганина дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Эстония
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