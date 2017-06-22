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КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборах главы Марий Эл

Политика
22 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

При этом партия поддерживает работу врио главы республики Александра Евстифеева

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. КПРФ не планирует выдвигать кандидата на выборы губернатора Марий Эл, при этом партия поддерживает работу врио главы республики Александра Евстифеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе марийского отделения КПРФ.

"Партийная конференция постановила не выдвигать кандидата на выборы главы Республики Марий Эл от КПРФ. Также на конференции было принято решение поддержать работу врио главы Марий Эл Александра Евстифеева по выводу республики Марий Эл из финансового и экономического кризиса", - сказали в пресс-службе.

По данным Центральной избирательной комиссии Марий Эл, в настоящее время зарегистрировано четыре кандидата на выборы губернатора региона. Помимо, Евстифеева, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия" в Марий Эл, - координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров, секретарь регионального политического комитета политической партии "Гражданская платформа" Андрей Смышляев, председатель Совета Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Республике Марий Эл Наталия Глущенко.

В Единый день голосования - 10 сентября 2017 года в республике пройдут досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Марий Эл Леонида Маркелова по его просьбе 6 апреля этого года. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. 13 апреля стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки.

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