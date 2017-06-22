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Глава ФАДН предостерег участников предвыборной борьбы от использования национальной темы

Политика
22 июня, 15:11 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 22, июня /ТАСС

Игорь Баринов отметил, что деструктивные силы наверняка попытаются раскачать политическую обстановку в стране на националистической почве

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ПЯТИГОРСК, 22 июня /ТАСС/. Национальная тематика должна стать табу для политиков, власти должны жестко реагировать на любые попытки использовать эту тему для получения дивидендов в преддверии выборов. Об этом заявил в четверг журналистам в Пятигорске руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Он отметил, что деструктивные силы наверняка попытаются раскачать политическую обстановку в стране на националистической почве.

"Я не сомневаюсь, что такие попытки будут, и мы наблюдали такое в предыдущие предвыборные кампании", - сказал Баринов, добавив, что такие ситуации возникают накануне всех значимых событий.

По словам Баринова, это происходит "не только в преддверии президентских выборов". Он отметил, что эту тему часто затрагивают в ходе политической конкуренции внутри субъекта. "И, конечно, это очень опасная тенденция", - отметил глава ФАДН.

"Конфессиональная тематика для нашей страны - это как вопрос национальной безопасности и обороны, это должно быть табу для всех политических партий и сил, ни в коем случае нельзя эту тему затрагивать и тем более пытаться за счет нее получать политические дивиденды. Реакция и региональных властей и федеральных властей, и правоохранителей должна быть самой жесткой. Пресекать это на корню. И, надеюсь, нам удастся это сделать", - сказал Баринов.

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