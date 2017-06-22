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Источник: замглавы МИД РФ может стать послом России во Франции

Политика
22 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Кандидатуру Алексея Мешкова поддержал комитет Госдумы по международным делам

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков может стать новым послом РФ во Франции, его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в дипломатических кругах.

"В комитете обсуждали кандидатуры диппредставителей России. Поддержали кандидатуру замглавы МИД РФ Мешкова на пост посла России во Франции ", - сказал собеседник агентства.

При этом в комитете Госдумы по международным делам эту информацию официально не подтвердили.

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Мешков, Алексей Юрьевич
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