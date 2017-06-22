Источник: замглавы МИД РФ может стать послом России во Франции

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков может стать новым послом РФ во Франции, его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в дипломатических кругах.

"В комитете обсуждали кандидатуры диппредставителей России. Поддержали кандидатуру замглавы МИД РФ Мешкова на пост посла России во Франции ", - сказал собеседник агентства.

При этом в комитете Госдумы по международным делам эту информацию официально не подтвердили.