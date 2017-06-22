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Врио главы Новгородской области Никитин подал документы о выдвижении на пост губернатора

Политика
22 июня, 15:46 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Андрей Никитин стал первым кандидатом, подавшим документы в комиссию

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин подал в облизбирком документы на участие в выборах главы региона. Об этом в четверг сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

"Никитин представил в комиссию все необходимые документы для выдвижения на должность губернатора Новгородской области", - сказала она.

Как уточнила председатель облизбиркома, врио губернатора стал первым кандидатом, подавшим документы в комиссию. "Согласно законодательству, он получил разрешение открыть специальный счет, с которого будут оплачиваться мероприятия его избирательной кампании", - отметила Лебедева.

Никитин был выдвинут региональной партийной конференцией партии "Единая Россия" как победитель праймериз.

На сегодняшний день партийные конференции по выдвижению кандидатов на пост губернатора прошли еще в трех политических партиях. Так, "Патриоты России" выдвинули главу своего регионального отделения Николая Захарова (он был участником губернаторских выборов в Новгородской области в 2012 году), партия "Яблоко" назвала кандидатуру главы реготделения Анны Черепановой, КПРФ предложила на эту должность депутата областной Думы Ольгу Ефимову.

Пост главы региона стал вакантным после отставки губернатора Сергея Митина, 13 февраля президент назначил своим указом временно исполнять обязанности губернатора Андрея Никитина. Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования - 10 сентября.

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