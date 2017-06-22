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Глава СК обсудил с главой Интерпола вопросы розыска российских фигурантов за рубежом

Политика
22 июня, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В ходе встречи продолжен диалог по актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и противодействия транснациональной преступности

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил с прибывшим в РФ генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком вопросы розыска фигурантов уголовных дел, расследуемых в России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в Следственном комитете РФ состоялась рабочая встреча председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в рамках его официального визита в Российскую Федерацию", - сообщила представитель СК.

По ее словам, в ходе встречи "продолжен диалог по актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и противодействия транснациональной преступности в развитие прошедшей в мае этого года рабочей встречи в штаб-квартире Интерпола".

В частности, руководством СК и Генсекретариата Интерпола "затронут широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе некоторые аспекты международного розыска лиц, являющихся фигурантами уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов СК России, активизация взаимодействия на данном направлении".

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