МИД РФ: решение Польши о сносе памятников является позорным глумлением над памятью павших

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва считает решение Сейма Польши о сносе памятников Красной Армии позорным глумлением над памятью погибших, это провоцирует дальнейшее обострение в российско-польских отношениях. Об этом заявили в четверг в МИД РФ.

"С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь, - подчеркивается в комментарии дипведомства РФ. - Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжает кампанию "войны" с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях".

Нижняя палата (Сейм) парламента Польши проголосовала в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи.

"Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ - от тотального истребления", - указали в МИД РФ.