МИД РФ: решение Польши о сносе памятников является позорным глумлением над памятью павших

Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на РоссиюПолитика 22 июня, 19:33
Пресс-служба МОК подтвердила слова Баха о возможных санкциях против российского спортаСпорт 22 июня, 19:21
Путин назвал стартующий Московский кинофестиваль знаковым событием в культурной жизни РФКультура 22 июня, 19:19
Шарапова примет участие в командном турнире World Team TennisСпорт 22 июня, 19:04
МИД РФ: решение Польши о сносе памятников является позорным глумлением над памятью павшихПолитика 22 июня, 18:50
Источник: в Ижевске задержан и.о. вице-премьера УдмуртииПроисшествия 22 июня, 18:45
Мутко призвал доверять Черчесову на посту главного тренера сборной РоссииСпорт 22 июня, 18:44
"Система" предложила "Роснефти" оценить реорганизацию "Башнефти" во внесудебном порядкеЭкономика и бизнес 22 июня, 18:36
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендереАрмия и ОПК 22 июня, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва считает решение Сейма Польши о сносе памятников Красной Армии позорным глумлением над памятью погибших, это провоцирует дальнейшее обострение в российско-польских отношениях. Об этом заявили в четверг в МИД РФ.
"С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь, - подчеркивается в комментарии дипведомства РФ. - Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжает кампанию "войны" с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях".
Нижняя палата (Сейм) парламента Польши проголосовала в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи.
"Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ - от тотального истребления", - указали в МИД РФ.