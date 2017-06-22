Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию

Политика
22 июня, 19:33 дата обновления: 22 июня, 19:42 UTC+3

Глава МИД РФ и госсекретарь США провели телефонный разговор, в котором затронули вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Сирии и на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что попытки санкционного давления на Россию тщетны. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Смотрите также

Все санкции Запада против России

"При рассмотрении перспектив двустороннего диалога Сергей Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня, - проинформировали в дипведомстве. - Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период".

О ситуации в Сирии

Министр иностранных дел РФ заявил, что Вашингтон нарушает суверенитет Сирии и затрудняет задачи по борьбе с террористами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе обсуждения международных проблем Сергей Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса, - отметили в дипведомстве РФ. - Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования".

Смотрите также

МИД РФ: в работе над зонами деэскалации в Сирии остается ряд важных нюансов

Лавров: внешняя сирийская оппозиция теряет свое влияние

Россия считает уничтожение истребителя ВВС Сирии 18 июня нарушением международного права

18 июня истребитель США F-18А из состава международной коалиции под руководством США ракетой "воздух - воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе Эр-Расафе, в 40 километрах на юго-запад от Ракки. Летчик катапультировался над занятым боевиками районом, его спасли сирийские военные.

О минских договоренностях

Лавров и Тиллерсон также обсудили ситуацию в Донбассе, отметив необходимость дополнительных усилий по выполнению минских договоренностей, сообщили в МИД РФ.

"Затрагивалась также ситуация на юго-востоке Украины в контексте необходимости дополнительных усилий по всестороннему выполнению минских договоренностей", - отметили в российском дипведомстве.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
Задержан подозреваемый в убийстве девушки в кафе в центре Москвы
5
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама