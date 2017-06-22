Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что попытки санкционного давления на Россию тщетны. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"При рассмотрении перспектив двустороннего диалога Сергей Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня, - проинформировали в дипведомстве. - Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период".

О ситуации в Сирии

Министр иностранных дел РФ заявил, что Вашингтон нарушает суверенитет Сирии и затрудняет задачи по борьбе с террористами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе обсуждения международных проблем Сергей Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса, - отметили в дипведомстве РФ. - Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования".

18 июня истребитель США F-18А из состава международной коалиции под руководством США ракетой "воздух - воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе Эр-Расафе, в 40 километрах на юго-запад от Ракки. Летчик катапультировался над занятым боевиками районом, его спасли сирийские военные.

О минских договоренностях

Лавров и Тиллерсон также обсудили ситуацию в Донбассе, отметив необходимость дополнительных усилий по выполнению минских договоренностей, сообщили в МИД РФ.

"Затрагивалась также ситуация на юго-востоке Украины в контексте необходимости дополнительных усилий по всестороннему выполнению минских договоренностей", - отметили в российском дипведомстве.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.