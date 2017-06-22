"Единая Россия" утвердила врио главы Саратовской области на выборы губернатора региона

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президиум Генсовета партии "Единая Россия" утвердил в четверг временно исполняющего обязанности главы Саратовской области Валерия Радаева кандидатом на должность губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов.

"Была рассмотрена и поддержана (на президиуме генсовета "Единой России" - прим. ТАСС) кандидатура временно исполняющего обязанности главы Саратовской области Валерия Радаева для выдвижения кандидатом от партии на выборах губернатора Саратовской области", - цитирует пресс-служба заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова.

Выборы губернатора Саратовской области пройдут 10 сентября 2017 года.