Госдума заслушает главу ФСБ по вопросам обеспечения информационной безопасности РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума заслушает в пятницу директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова по вопросам обеспечения информационной безопасности РФ.

Выступление состоится в закрытом для прессы режиме. Ранее спикер палаты Вячеслав Володин предупредил депутатов, что в соответствии с регламентом на заседание в таком формате категорически запрещается проносить и использовать мобильные телефоны и иные средства связи, а также записывающие устройства.

С предложением пригласить главу ФСБ в Госдуму ранее выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дискуссии по докладу думского комитета по информполитике о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также об их возможном влиянии на выборы в РФ. Эту инициативу тогда поддержал Володин.

Доклад Левина

19 мая депутаты обсудили доклад главы комитета по информполитике Леонида Левина о деятельности в России американских СМИ и пришли к выводу, что они предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела РФ. Этот документ готовился комитетом с марта по поручению Госдумы, по сути, в ответ на предложение американского сенатора-демократа Джин Шахин, потребовавшей провести расследование в отношении российской телекомпании RT. Политик подозревала многоязычный телеканал, ведущий вещание на весь мир, включая США, в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов.

Как пояснил Левин, предметом анализа стала деятельность по освещению избирательной кампании по выборам в Госдуму 2016 года со стороны работающих в РФ редакций радиостанций "Голос Америки", "Радио Свобода", а также американской телекомпании CNN.

Депутаты пришли к выводу, что "указанные СМИ, распространяющие информацию на территории России, являются частью масштабной системы влияния США на внутриполитическую ситуацию в Россию, в частности действуют при взаимодействии и координации с различными фондами и НКО, являющимися "иностранными агентами", заявил Левин. Кроме того, по его словам, были отмечены действия по координации распространения контента американских структур, входящих в состав министерства обороны и Госдепартамента.

Левин обратил внимание, что в эфире этих СМИ имели место случаи массированных публикаций, ставящих под сомнение демократическую природу избирательной системы в России, рассказывающих о якобы предопределенности результатов выборов, об использовании административного ресурса. "Позитивных публикаций было всего 2%, откровенно негативных - 43%, а условно нейтральных - 55%. В позитивном ключе упоминались только две партии - "Яблоко" и ПАРНАС. Источники информации: в большинстве случаев это были представители оппозиции, негативно настроенные по отношению к избирательному процессу эксперты, что в результате давало картину разных оттенков одной точки зрения, исключающей представление разных мнений", - привел примеры глава комитета.

Таким образом, сделал вывод Левин, "в период избирательной кампании по выборам в российский федеральный парламент в прошлом году упомянутые радиостанции, функционирующие на средства госбюджета США, под видом журналистики занимались односторонней пропагандой и дезориентацией избирательного процесса в РФ".

Доклад дал представление и о том, каким бюджетом располагали американские СМИ для своей деятельности. Согласно озвученным Левиным данным, Совет управляющих по вопросам вещания (BBG, Broadcasting Board of Governors) США в 2016 году получил 160 млн долларов на противодействие в информационной сфере "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и "российскому информационному влиянию". Ссылаясь на мнение экспертов, депутат заметил, что сам факт рассмотрения в одном ряду международных террористов и официальных российских СМИ "говорит о целях и позиции американского правительства".