Справоросс Нилов предложил вернуть в РФ останки захороненных в Польше советских солдат

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя парламентской фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил Польше вернуть в Россию останки захороненных советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
22 июня нижняя палата (Сейм) парламента Польши проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских.
"Госдуме следует сделать по этому поводу заявление, мы должны это обсудить", - заявил Нилов в пятницу журналистам.
"Одно из моих предложений при обсуждении этого вопроса: если они [поляки] не хотят, чтобы памятники там стояли, - пусть вернут их, не разрушают... Но самое главное: если они не хотят, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле, - верните все эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестью, как положено. Мы найдем возможность, где разместить эти кладбища", - добавил депутат.