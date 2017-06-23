Зампостпреда при ОБСЕ: Киев законом о реинтеграции Донбасса переиначивает "Минск"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Продвижение властями Украины закона о реинтеграции Донбасса является попыткой переиначить минские договоренности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании Постоянного совета организации по ситуации на Украине. Текст выступления размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

"К сожалению, продвижение этого законопроекта, как и разговоры о замене карательной операции на что-то еще, напоминающее военное положение, - это признаки того, что в Киеве все еще рассматривают военное, а не политическое решение кризиса в Донбассе, пытаются переиначить минские договоренности", - сказал он.

Балакин указал, что по итогам встречи контактной группы в Минске 21 июня стало понятно, что проект закона "О реинтеграции Донбасса" не предусматривает комплексного политического урегулирования кризиса. "Отсутствует предоставление особого статуса Донбассу, модальности проведения местных выборов, проигнорирована даже "формула Штайнмайера", - продолжил дипломат. - Не отрегулирован и порядок выполнения пятого пункта минского Комплекса мер, предусматривающего "обеспечение помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями", имевшими место в зоне конфликта". "Хлебное перемирие"

Москва рассчитывает, что Киев не сорвет "хлебное перемирие" в Донбассе, которое устанавливается с 24 июня, заявил также зампостпреда при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

"Рассчитываем, что новый режим тишины, об установлении которого с 24 июня стороны договорились в Минске - так называемое хлебное перемирие, - не будет, как обычно, сорвано ВСУ", - сказал дипломат.