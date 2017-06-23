Зампостпреда при ОБСЕ: Киев законом о реинтеграции Донбасса переиначивает "Минск"

ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в РоссииСпорт 23 июня, 12:31
Более 1000 камер видеонаблюдения было установлено в Петербурге перед Кубком конфедерацийСпорт 23 июня, 12:28
Футболист "Спартака" Зуев на правах аренды перешел в "Ростов"Спорт 23 июня, 12:25
СМИ: клуб тренера Слуцкого "Халл" может купить четырех футболистов "Челси"Спорт 23 июня, 12:23
Шойгу: вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФАрмия и ОПК 23 июня, 12:23
Мэй: Лондон выдвинул Брюсселю честное предложение по статусу граждан ЕС после BrexitМеждународная панорама 23 июня, 12:20
Сергей Юран сообщил, что будет главным тренером ФК "Зоркий"Спорт 23 июня, 12:15
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 23 июня, 12:10
Полетели в Крым: дефицита субсидированных авиабилетов на полуостров не наблюдаетсяЭкономика и бизнес 23 июня, 12:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Продвижение властями Украины закона о реинтеграции Донбасса является попыткой переиначить минские договоренности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании Постоянного совета организации по ситуации на Украине. Текст выступления размещен в пятницу на сайте МИД РФ.
"К сожалению, продвижение этого законопроекта, как и разговоры о замене карательной операции на что-то еще, напоминающее военное положение, - это признаки того, что в Киеве все еще рассматривают военное, а не политическое решение кризиса в Донбассе, пытаются переиначить минские договоренности", - сказал он.
Балакин указал, что по итогам встречи контактной группы в Минске 21 июня стало понятно, что проект закона "О реинтеграции Донбасса" не предусматривает комплексного политического урегулирования кризиса. "Отсутствует предоставление особого статуса Донбассу, модальности проведения местных выборов, проигнорирована даже "формула Штайнмайера", - продолжил дипломат. - Не отрегулирован и порядок выполнения пятого пункта минского Комплекса мер, предусматривающего "обеспечение помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями", имевшими место в зоне конфликта".
Москва рассчитывает, что Киев не сорвет "хлебное перемирие" в Донбассе, которое устанавливается с 24 июня, заявил также зампостпреда при ОБСЕ Дмитрий Балакин.
"Рассчитываем, что новый режим тишины, об установлении которого с 24 июня стороны договорились в Минске - так называемое хлебное перемирие, - не будет, как обычно, сорвано ВСУ", - сказал дипломат.