Госдума обсудила с главой ФСБ создание российских мессенджеров

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обсудили в пятницу с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым вопросы создания отечественных мессенджеров, рассказал ТАСС первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.
В частности, одной из тем было создание "своих мессенджеров", сказал депутат. "Думаю, что в этом смысле потребуется изменение законодательства для внедрения в России своих мессенджеров и развития микросхем. Это очень важно", - добавил он.
По мнению Савельева, "кибербезопасность - это действительно сейчас повестка дня номер один, создание своих компьютерных систем и программного обеспечения и создание "железа", самих устройств на базе российских разработок". "Пока сервера находятся у них [за границей], у них в руках и информационное воздействие", констатировал он.
Председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин после состоявшегося в Госдуме выступления Бортникова по вопросам обеспечения информационной безопасности РФ также сообщил, что депутаты обсудили с главой ФСБ тему хакерских атак в отношении России и необходимость перехода на отечественное программное обеспечение.
Встреча депутатов с главой спецслужбы прошла в закрытом для прессы режиме.
"Сегодня обсуждалось много важных вопросов. Это вопросы критической информационной инфраструктуры, это и атаки так называемых вирусов-вымогателей, это и хакерские атаки на нашу страну, граждан, коммерческие компании, государственные и муниципальные органы власти", - рассказал Левин.
"Обсуждались вопросы программного обеспечения. Мы еще раз констатировали важность перехода на отечественное программное обеспечение", - отметил парламентарий.