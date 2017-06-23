Госдума обсудила с главой ФСБ создание российских мессенджеров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обсудили в пятницу с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым вопросы создания отечественных мессенджеров, рассказал ТАСС первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

В частности, одной из тем было создание "своих мессенджеров", сказал депутат. "Думаю, что в этом смысле потребуется изменение законодательства для внедрения в России своих мессенджеров и развития микросхем. Это очень важно", - добавил он.

По мнению Савельева, "кибербезопасность - это действительно сейчас повестка дня номер один, создание своих компьютерных систем и программного обеспечения и создание "железа", самих устройств на базе российских разработок". "Пока сервера находятся у них [за границей], у них в руках и информационное воздействие", констатировал он.

Председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин после состоявшегося в Госдуме выступления Бортникова по вопросам обеспечения информационной безопасности РФ также сообщил, что депутаты обсудили с главой ФСБ тему хакерских атак в отношении России и необходимость перехода на отечественное программное обеспечение.

Встреча депутатов с главой спецслужбы прошла в закрытом для прессы режиме.

"Сегодня обсуждалось много важных вопросов. Это вопросы критической информационной инфраструктуры, это и атаки так называемых вирусов-вымогателей, это и хакерские атаки на нашу страну, граждан, коммерческие компании, государственные и муниципальные органы власти", - рассказал Левин.

"Обсуждались вопросы программного обеспечения. Мы еще раз констатировали важность перехода на отечественное программное обеспечение", - отметил парламентарий.