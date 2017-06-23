Зюганов уверен, что в избирательное законодательство будут внесены изменения

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что в российское выборное законодательство будут внесены изменения.
"Я уверен, будут внесены [изменения], готовим изменения, поручено максимально аккумулировать предложения в ЦИК, потом посмотрим, во что это выльется", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.
Политик также сообщил, что по итогам прошедшей в четверг вечером встречи с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко было принято решение о создании рабочей группы по реформе электорального законодательства. "По крайней мере рабочую группу создали, договорились готовить изменения. Посмотрим", - сказал Зюганов.
"Мы будем в этом [в работе группы] участвовать, у нас есть целый пакет законов и предложения, в том числе о прямых дебатах с участием первых лиц [страны]", - уточнил он.
Как сообщил ряд СМИ, накануне Кириенко провел встречу с представителями всех фракций Госдумы, партий, Центризбиркома, на которой обсуждалась тема изменения избирательного законодательства РФ.