Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зюганов уверен, что в избирательное законодательство будут внесены изменения

Политика
23 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Политик сообщил, что по итогам встречи с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко было принято решение о создании рабочей группы по реформе электорального законодательства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что в российское выборное законодательство будут внесены изменения.

"Я уверен, будут внесены [изменения], готовим изменения, поручено максимально аккумулировать предложения в ЦИК, потом посмотрим, во что это выльется", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Политик также сообщил, что по итогам прошедшей в четверг вечером встречи с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко было принято решение о создании рабочей группы по реформе электорального законодательства. "По крайней мере рабочую группу создали, договорились готовить изменения. Посмотрим", - сказал Зюганов.

"Мы будем в этом [в работе группы] участвовать, у нас есть целый пакет законов и предложения, в том числе о прямых дебатах с участием первых лиц [страны]", - уточнил он.

Как сообщил ряд СМИ, накануне Кириенко провел встречу с представителями всех фракций Госдумы, партий, Центризбиркома, на которой обсуждалась тема изменения избирательного законодательства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич Кириенко, Сергей Владиленович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
5
Володин заявил о необходимости обсудить отмену новогодних каникул с гражданами
6
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
7
Миллионный автомобиль эвакуирован в Москве 23 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама