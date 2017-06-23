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В Думе обсудят возможность изменения законов после обсуждения информбезопасности с ФСБ

Политика
23 июня, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев отметил, что депутаты постоянно работают над совершенствованием законодательства

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассмотрят возможность изменения законодательства после обсуждения вопросов информационной безопасности с директором ФСБ Александром Бортниковым. Об этом заявил журналистам председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после состоявшейся в пятницу закрытой встречи с руководителем спецслужбы.

"По итогам информации, которую мы услышали, мы посмотрим, есть ли необходимость вносить изменения и дополнения в действующие законы", - сказал парламентарий. Он напомнил, что депутаты постоянно работают над совершенствованием законодательства, направленного на повышение эффективности борьбы с экстремизмом и терроризмом, в том числе в информационном пространстве.

По словам Пискарева, очевидно, что "информационное пространство будет и дальше развиваться, а информационные инструменты совершенствоваться". В этой связи он считает необходимым "вести более эффективную работу, направленную на обеспечение безопасности граждан России, в том числе и информационной".

"Та деятельность, которая периодически ведется в информационном пространстве, которая направлена на разжигание национальной розни, которая посягает на суверенитет РФ, вовлекает молодых людей в террористические и экстремистские сообщества, призывает к самоубийствам, конечно, должна быть пресечена", - подчеркнул глава комитета. "При этом не должны быть затронуты права и интересы законопослушных граждан и нарушены конституционные принципы охраны частной жизни человека", - заключил он.

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Персоны
Пискарев, Василий Иванович Бортников, Александр Васильевич
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