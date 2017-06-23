Лавров: РФ не намерена оккупировать Белоруссию под предлогом проведения военных учений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия не собирается вводить войска и оккупировать Белоруссию под предлогом проведения совместных военных учений. Об этом в связи с опасениями, высказываемыми прибалтийскими соседями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

"Стенания и причитания по поводу наших учений с Республикой Беларусь наблюдаются не первый год, - отметил он. - Сейчас у нас готовятся учения "Запад - 2017", пару лет назад были учения "Щит Союза - 2015", и те же самые крики раздавались, что вот сейчас российские войска войдут якобы для проведения учений, потом останутся там навеки и оккупируют Республику Беларусь. Большего бреда, наверное, трудно себе представить, тем более, если речь идет о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в Европейском союзе".

По его словам, слухи о том, что Россия якобы готовится "к введению войск в Белоруссию под видом учений и сохранению их там на веки вечные, уже были многократно опровергнуты и с российской стороны, и со стороны руководства Республики Беларусь".

"Наши коллеги из Североатлантического альянса прекрасно знают, что у них есть приглашение на эти учения, - подчеркнул Лавров. - Они проводятся транспарентно, так же, как и все предыдущие совместные военные учения между РФ и Республикой Беларусь. В Совете Россия - НАТО уже неоднократно была презентация по поводу тех учений, которые проводятся с участием РФ и ее союзников и партнеров. Все, что необходимо делать для поддержания нормальной атмосферы в Европе, для укрепления доверия, для недопущения обострения ситуации, недопущения нагнетания каких-то конфронтационных тенденций, мы стараемся делать".

Пагубность развала отношений

Россия и Белоруссия первыми поняли пагубность развала тех отношений, которые были сформированы в период существования Советского Союза, отметил Лавров. По его словам, духовная, культурная близость Москвы и Минска создает прочный фундамент для российско-белорусских отношений.

"Что касается того периода, который мы прожили как независимые государства, после того, как перестал существовать Советский Союз, то, я думаю, белорусы и россияне первыми поняли пагубность развала тех отношений, которые сформировались за предыдущий период и которые отвечали коренным интересам народов наших стран", - указал министр.

"Именно этим было стимулировано движение к интеграции, которое затем было подхвачено в более широком географическом плане другими странами на пространстве Содружества независимых государств, - отметил глава российского дипведомства. - Союзный договор от 1998 года, а годом раньше - Договор о равных правах граждан РФ и Белоруссии - это были реальные кирпичики в здание нашего Союзного государства, которые позволяют извлекать из наших продвинутых интеграционных планов и решений, я считаю, большую выгоду".

"Поэтому Союзное государство - наше главное завоевание, - подчеркнул Лавров. - Хотя целый ряд планов, которые были в Союзном договоре обозначены, еще предстоит завершить".

Все проблемы решаемы

Все проблемные вопросы в отношениях РФ и Белоруссии будут взаимовыгодно решаться, заявил Лавров.

"Когда возникли в последнее время разногласия по поводу отдельных аспектов энергетического сотрудничества, эксперты потратили немало усилий, немало времени, но в итоге к апрельской встрече президентов (РФ и Белоруссии) подготовили почву для того, чтобы президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности, которая сняла те вопросы, те шероховатости, которые возникли на данном этапе нашего интеграционного взаимодействия, - отметил министр. - Я уверен, что будут возникать какие-то вопросы, требующие дополнительного вмешательства. И не менее уверен, что их будут регулировать таким же союзническим, товарищеским способом с тем, чтобы обеспечить взаимовыгодное решение каждого из них".