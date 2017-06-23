Россия и Белоруссия планируют создать единое визовое пространство

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия планируют сформировать единое визовое пространство, первым шагом станет договоренность о взаимном признании виз. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

"Соглашение о едином визовом пространстве также у нас имеется в планах, и первым шагом на этом пути является договоренность о взаимном признании виз, которую мы хотим согласовать", - сказал он.

"Это будет требовать, наверное, каких-то профессиональных, технических, экспертных консультаций, которые мы сейчас начинаем, но по достижении договоренности мы очень серьезно продвинемся в формировании не только единого миграционного пространства, но и единого визового пространства", - добавил министр.

Лавров напомнил, что 16 июня на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии была одобрена программа совместных действий по формированию общего миграционного пространства до 2020 года.

"Это уже такой важный шаг в создании единых подходов в этом непростом вопросе, учитывая, что у нас нет пока полного совпадения перечня стран, с которыми мы имеем тот или иной визовый режим - безвизовый, облегченный, визовый", - полагает он.