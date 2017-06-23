Лавров: РФ не возражала против подключения США к нормандскому формату при Обаме

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия не возражала против подключения США к нормандскому формату, когда соответствующее предложение вносилось при администрации Барака Обамы, но в итоге было решено работать с Вашингтоном за его пределами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

"На стадии администрации Обамы, когда эти вопросы нам задавали, то мы отвечали, что если наши европейские партнеры, которые вместе с нами помогают продвигать нормандский формат как средство внешнего содействия выполнению минских договоренностей, на это готовы, то мы не против подключения американских коллег, - сказал глава МИД РФ. - Но тогда было сочтено целесообразным сотрудничать с американцами в дополнение к нормандскому формату, а не внутри этого механизма".